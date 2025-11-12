Tonight Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Tonight

Mercredi 12 novembre 2025 à partir de 20h.

Jeudi 13 novembre 2025 à partir de 20h.

Public Sourd ou malentendant Une interprète en LSF est présente pour vous accueillir avant le spectacle. Une rencontre en Français/LSF en présence de l’interprète et des comédiens vous sera proposée à l’issue de la représentation.

Vendredi 14 novembre 2025 à partir de 20h. Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 47 EUR

Début : 2025-11-12 20:00:00

fin : 2025-11-14

Depuis 2015, Bert et Nasi arpentent les scènes du monde entier avec des spectacles inclassables, drôles et décalés.

⚠ spectacle en anglais ⚠

Après le succès de L’addition au Festival d’Avignon 2023, ils reviennent avec Tonight, une nouvelle création à deux voix qui explore, avec humour et finesse, ce qu’il se passe ici, maintenant, sous nos yeux.



À mi-chemin entre la performance et le théâtre, Tonight est un monologue à deux, un jeu de miroirs où la répétition devient un art, et l’instant présent, un terrain de jeu absurde. Chaque soir, la même chose et pourtant, jamais tout à fait. C’est là toute la force du duo nous faire rire de l’évidence, de la mécanique du théâtre, de notre besoin d’y croire, encore.



Leur complicité évoque Laurel et Hardy, leur écriture flirte avec celle de Raymond Devos, et leur univers visuel rappelle les œuvres délicieusement absurdes de Paul Harrison et John Wood. C’est précis, minimal, impertinent… et terriblement humain.



Un rendez-vous à ne pas manquer pour ceux qui aiment être surpris, bousculés, et surtout, rire sans trop savoir pourquoi. .

Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Since 2015, Bert and Nasi have been touring stages around the world with unclassifiable, funny and offbeat shows.

? show in English ?

German :

Seit 2015 bereisen Bert und Nasi mit ihren unklassifizierbaren, witzigen und schrägen Shows die Bühnen der Welt.

? Show auf Englisch?

Italiano :

Dal 2015, Bert e Nasi sono in tournée sui palcoscenici di tutto il mondo con i loro spettacoli inclassificabili, divertenti e stravaganti.

spettacolo in inglese

Espanol :

Desde 2015, Bert y Nasi recorren los escenarios de todo el mundo con sus inclasificables, divertidos y estrafalarios espectáculos.

espectáculo en inglés

