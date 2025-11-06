Tonight Théâtre d’Arles Arles

Tonight

Du jeudi 6 au vendredi 7 novembre 2025 de 20h à 21h. Théâtre d'Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Début : Vendredi 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-07 21:00:00

Une réflexion absurde sur l’instant présent et l’acte théâtral.

Ce soir c’est le grand soir pour Bert et Nasi. Mais CE SOIR c’est aussi le nom du spectacle que les deux amis jouent seulement ce soir. Mais alors que deviendra CE SOIR… demain ?



Ils ont d’abord commencé par la fin avec THE END puis sont revenus au début avec THE BEGINNING. Avec CE SOIR, Bertrand Lesca et Nasi Voutsas nous offrent un nouveau voyage dans le temps et l’absurde avec cette question peut-on jouer un spectacle qui s’intitule CE SOIR … tous les soirs ?



Ça ressemble à du Devos dans le texte et aux surréalistes dans l’écriture automatique. Ce monologue à deux voix fait de la rencontre entre l’artiste et le spectateur un moment unique qui se répète, pourtant, soir après soir. Et si l’on revenait demain soir juste pour voir ? .

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com

