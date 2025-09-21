Tonnay fête l’automne avec son marché Tonnay-Charente

Tonnay fête l’automne avec son marché Tonnay-Charente dimanche 21 septembre 2025.

Tonnay fête l’automne avec son marché

Sur les quais Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Nouveau marché festif sur le thème de l’automne afin de mieux faire connaître et soutenir le marché dominical. Avec la participation de l’École de Musique et de Danse de Tonnay-Charente. Animations musicales à partir de 10h. Accès libre et gratuit.

Sur les quais Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 14 30 mairie@tonnay-charente.fr

English : Tonnay celebrates autumn with its market

New festive market with an autumn theme to promote and support the Sunday market. With the participation of the Tonnay-Charente School of Music and Dance. Musical entertainment from 10 a.m. Free admission.

German : Tonnay feiert den Herbst mit seinem Markt

Neuer Festmarkt zum Thema Herbst, um den Sonntagsmarkt bekannter zu machen und zu unterstützen. Mit Beteiligung der Musik- und Tanzschule von Tonnay-Charente. Musikalische Darbietungen ab 10 Uhr. Freier Eintritt.

Italiano :

Nuovo mercato festivo sul tema dell’autunno per sensibilizzare e sostenere il mercato domenicale. Con la partecipazione della Scuola di musica e danza di Tonnay-Charente. Intrattenimento musicale a partire dalle 10.00. Ingresso libero.

Espanol :

Nuevo mercado festivo sobre el tema del otoño para dar a conocer y apoyar el mercado dominical. Con la participación de la Escuela de Música y Danza de Tonnay-Charente. Animación musical a partir de las 10h. Entrada gratuita.

