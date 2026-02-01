#Tonneau Brouage Marennes-Hiers-Brouage

#Tonneau Brouage Marennes-Hiers-Brouage samedi 7 février 2026.

#Tonneau

Brouage 1 rue du Port Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-11-11 18:00:00

Date(s) :
2026-02-07 2026-09-05

Zoom sur l’histoire d’un tonneau à Brouage de l’ombre à la lumière, mais pas seulement !
Brouage 1 rue du Port Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 80 60  contact.brouage@charente-maritime.fr

English : #Tonneau

Zoom in on the history of a barrel in Brouage, from shadow to light, but not only!

