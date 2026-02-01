#Tonneau Brouage Marennes-Hiers-Brouage
#Tonneau Brouage Marennes-Hiers-Brouage samedi 7 février 2026.
#Tonneau
Brouage 1 rue du Port Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-11-11 18:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-09-05
Zoom sur l’histoire d’un tonneau à Brouage de l’ombre à la lumière, mais pas seulement !
.
Brouage 1 rue du Port Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 80 60 contact.brouage@charente-maritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : #Tonneau
Zoom in on the history of a barrel in Brouage, from shadow to light, but not only!
L’événement #Tonneau Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes