Tonnellerie Canadell, merrandiers depuis 1950 TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Informations pratiques

Trie-sur-Baïse

Tonnellerie Canadell, merrandiers depuis 1950

TRIE-SUR-BAISE Route de Tarbes Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 09:00:00

fin : 2026-09-17 10:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Découvrez un métier ancestral et un savoir-faire unique lors d’une visite guidée de la tonnellerie Canadell, merrandiers depuis quatre générations.

La merranderie, art de transformer les chênes bicentenaires en douelles prêtes à devenir fûts, allie maîtrise technique, respect des forêts et passion du bois.

Découvrir, valoriser et respecter les forêts, telle est la philosophie du groupe CANADELL, acteur engagé dans la gestion durable du patrimoine forestier.

Une visite captivante pour les amoureux du bois, des métiers d’art et du patrimoine vivant.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 05 62 35 50 88 (20 personnes max).

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TRIE-SUR-BAISE Route de Tarbes Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 88 info@tourismecoteaux65.fr

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English :

Discover an ancient craft and unique expertise during a guided tour of the Canadell cooperage, where the family has been crafting oak staves for four generations.

Coopering—the art of transforming 200-year-old oak trees into staves ready to be turned into barrels—combines technical mastery, respect for forests, and a passion for wood.

Discovering, promoting, and respecting forests—this is the philosophy of the CANADELL Group, a company committed to the sustainable management of forest heritage.

A captivating tour for lovers of wood, artisan crafts, and living heritage.

Registration is required through the Tourist Office at 05 62 35 50 88 (maximum 20 people).

L’événement Tonnellerie Canadell, merrandiers depuis 1950 Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65