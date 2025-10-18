Tonnerre sous les étoiles Tonnerre

Tonnerre sous les étoiles

Place de la Halle Daret Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18 22:00:00

2025-10-18

Observation du ciel nocturne, animée par Cécile de Hosson, professeure à l’université Paris Cité. .

Place de la Halle Daret Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté balustre.tonnerre@gmail.com

