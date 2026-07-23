UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tonquédec

Tonquédec à la découverte de son patrimoine Tonquédec

jeudi 6 août 2026 · Tonquédec

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place du Bourg
Ville
22140 Tonquédec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Tonquédec

Tonquédec à la découverte de son patrimoine

Place du Bourg Tonquédec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 17:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

L’association Tonquédec d’hier et d’aujourd’hui vous invite à une balade pédestre de 5.6km, commentée par ses membres, à la découverte du patrimoine local la place du bourg, la fontaine et la chapelle Saint-Gildas, ouverte à cette occasion. L’itinéraire se poursuivra vers Rubudas, passera à proximité du château de Tonquédec, avant de rejoindre le bourg, où sera évoquée la plaque commémorative en hommage à Louise de Quengo.

Sans inscription.   .

Place du Bourg Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 02 22 49 06 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tonquédec à la découverte de son patrimoine Tonquédec a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Tonquédec (Côtes-d'Armor)