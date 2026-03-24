Tonte des moutons à la ferme Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Martigues

Tonte des moutons à la ferme

Mercredi 15 avril 2026 de 9h30 à 11h30 et de 14h à 15h. Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Avenue du Grand Parc Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

La tonte des moutons prévue à la ferme pédagogique du Grand Parc de Figuerolles -Paul Lombard. Entrée libre, tout public.

La tonte de moutons est le processus par lequel la toison de laine d’un mouton est coupée.

Est-il nécessaire de tondre les moutons ?Familles

La tonte est ainsi une obligation pour la santé des moutons laineux. La tonte libère l’animal de ses parasites externes, poux, tiques, et permet à la peau de respirer.

La personne qui enlève la laine du mouton s’appelle un tondeur. En règle générale, chaque mouton adulte est tondu une fois par an. .

Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Avenue du Grand Parc Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 00

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English :

Sheep shearing planned at the educational farm of the Grand Parc de Figuerolles Paul Lombard. Free entry, all public.

Sheep shearing is the process by which the wool fleece of a sheep is cut.

Is it necessary to shear sheep?

L’événement Tonte des moutons à la ferme Martigues a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de Martigues