Tonte des moutons Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 3 mai, 14h00 Gratuit

Vivez au plus près l’expérience de la tonte et découvrez les bons gestes ! Artisans et artisanes de la laine proposeront des ateliers démonstratifs et participatifs.

Démonstration de tonte par Florence Bertheau

Atelier de tissage archéologique et découverte des premiers métiers à tisser par « Les Toiles filantes » (Marie-pierre Puybaret)

Démonstration de filage au rouet et initiation au filage avec un fuseau corse avec le projet « Pédaler pour la paix » de la Fibre textile. Chaque personne repart avec son fil et son fuseau.

Atelier de crochet et de tricot avec Béatrice Simon

Animation teinture végétale avec Charline Flaux d’«Aux fils des temps »

Tri de laine, mini-exposition et échanges avec l’association « Force d’intervention lainière »

Démonstration des différents types de tissage, avec Bruno Lesteven d’Aux fils de l’Arz

Les associations de races locales GEMO, OSCAR et Deven ar vro présenteront leurs missions et les différents types de races.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-03T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-03T18:00:00.000+02:00

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Ecomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



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