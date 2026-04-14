Tonte moutons et Atelier laine – Le Mercredi Naturama Spécial du 20 mai 2026, Centre d’Initiation à la Nature (Naturama), Saint-Cyr-sur-le-Rhône

Tonte moutons et Atelier laine – Le Mercredi Naturama Spécial du 20 mai 2026 Mercredi 20 mai, 09h00 Centre d’Initiation à la Nature (Naturama) Rhône

Inscription Obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T09:00:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T09:00:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00

Les « Mercredis Naturama » sont organisés par l’Association Naturama chaque 1er mercredi du mois, au Centre d’Initiation Nature de Saint Cyr sur le Rhône.

L’occasion pour petits et grands de découvrir, apprendre et s’amuser tout en prenant un bon bol d’air !

Le 20 Mai, c’est un format exceptionnel des Mercredis Naturama qui aura lieu ! Il sera consacré à la tonte des moutons et au travail de leur laine.

Une fois par an, les races de moutons qui ne perdent pas leur laine doivent passer sous les mains de tondeurs experts.

Les moutons de Naturama bénéficieront de cette tonte le 20 mai prochain, et nous avons décidé de vous ouvrir les portes de cet évènement !

Ce sera l’occasion d’observer, de poser des questions, et d’en apprendre plus sur le travail de laine grâce à un atelier !

Centre d’Initiation à la Nature (Naturama) SAINT CYR SUR LE RHONE Saint-Cyr-sur-le-Rhône 69560 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/naturama/evenements/mercredi-naturama-exceptionnel-20-05-2026-tonte-des-moutons-atelier »}]

Le 20 Mai, c’est un format exceptionnel des Mercredis Naturama qui aura lieu ! Il sera consacré à la tonte des moutons et au travail de leur laine. Nature Centre Initiation Nature

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