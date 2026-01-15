TONTON BILLY TRIO ROCKABILLY CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

TONTON BILLY TRIO ROCKABILLY

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Le Pot aux roses accueille Tonton Billy trio en concert !

Tonton Billy trio rockabilly !

Restauration sur place Attention ! Fans d’Eddy Cochran et des Strays Cats, tremblez ! Ce redoutable trio va vous ensorceler. .

CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie lepotauxroses31@gmail.com

English :

Le Pot aux roses welcomes Tonton Billy trio in concert!

L’événement TONTON BILLY TRIO ROCKABILLY Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE