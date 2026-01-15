TONTON BILLY TRIO ROCKABILLY CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Le Pot aux roses accueille Tonton Billy trio en concert !
Tonton Billy trio rockabilly !
Restauration sur place Attention ! Fans d’Eddy Cochran et des Strays Cats, tremblez ! Ce redoutable trio va vous ensorceler. .
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie lepotauxroses31@gmail.com
English :
Le Pot aux roses welcomes Tonton Billy trio in concert!
