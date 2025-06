Tonus – After Exams – Dernier Tonus de l’année Warehouse Nantes 27 juin 2025 00:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-27 00:00 – 06:00

Gratuit : non À partir de 5,99€ ???? Prévente disponible sur notre site internet ou via notre application Warehouse Etudiant

???? Le Warehouse présente : l’AFTER EXAMS le plus déjanté de tout l’Ouest ! ???? Les révisions ? C’est du passé… Le BAC, le BTS, les concours ? C’est fait… L’été et la fête peuvent enfin commencer ! ?? Pour clôturer cette année en beauté et patienter jusqu’aux résultats, le Campus du Warehouse t’a concocté une soirée inoubliable : Notre plus gros concept : TEENAGE DREAM t’attend pour un dernier jeudi de folie avant les vacances, avec Algone aux platines pour te faire revivre les meilleures années de ta jeunesse ! Les hits de ton adolescence résonnent à nouveau pour une nuit 100% lâcher prise & souvenirs ! ????C’est le Tonus pour danser, chanter et kiffer jusqu’au bout de la nuit sur « Alors ? On va où ? On fait quoi? » ! ???? ???? Il y a qu’au Campus du Warehouse que tu peux revivre tes meilleurs souvenirs… C’est ça, la Teenage Dream ! ???? Tout est prêt pour une dernière nuit légendaire avec les étudiants nantais ! ????Invite toute ta bande – diplômés ou pas, ce qui compte, c’est de venir faire la fête ! ???? PRÊT POUR LE PLUS GROS AFTER EXAMS DE L’OUEST ? ????

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-after-exams-dernier-tonus-de-lannee-1