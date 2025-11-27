Tonus Banger – Multicampus Warehouse Nantes

Tonus Banger – Multicampus Warehouse Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 23:30 – 23:59

Gratuit : non À partir de 5,99€ ! Prévente disponible en quantité limitée sur l’application et le site internet Warehouse Etudiant

???????- BANGER – LA DERNIÈRE DE 2025 ! – ??????? C’est LA soirée pour les fans de RAP et pour lâcher tes meilleurs playbacks ????Tous les BANGER réunis pour une nuit 100% RAP français ???????? Tu kiffes SDM, HAMZA, THEODORA, LA MANO ou GIMS ? Alors c’est la soirée à ne pas manquer !Le programme est simple : tes potes, des sons BANGER, et un Tonus étudiants incroyable ? Célébrons ensemble le RAP français ?????????????Mathéo Desmarres & Willbear sont bouillants comme jamais, prêts à enchaîner les classiques ?? Sors ton meilleur outfit, le tapis rouge est déroulé, la cérémonie peut commencer ! ????Ce soir-là, c’est LA SOIRÉE ?????? Scénographie inédite, Déco XXL, confettis, show lumière, lustre immense, co2…

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-banger-x-redbull