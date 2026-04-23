Tonus Campus Festival – Vacances Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 00:00 – 06:00

Gratuit : non À partir de 5€ ! Prévente limitée disponible sur le site et l’application Warehouse Etudiant

???? LA SOIRÉE FESTIVAL QUI VA TOUT DÉCHIRER ! ???? ???? Les vacances débarquent et on les fête comme il se doit ????On range les partiels, on oublie les amphis et on transforme le Campus du Warehouse en festival géant pour la soirée de l’année ! ????????La scéno ? Du jamais-vu : ballons géants, gonflables XXL, une déco festival qui te donne l’impression d’être en plein Coachella… sauf qu’on est à Nantes et c’est encore mieux. ????? ???? Au programme :Groover sur un mix généraliste 100% festival signé Yofunders aux platines, les tubes qui font lever les bras, les bangers qui font hurler la foule, les vibes qui font oublier tout le reste.Participer au premier concours DJ unique lancé ce soir-là, t’as le feu sacré derrière les platines ? C’est ta chance de briller devant tout Nantes. ????????Prouver que t’es parmi les meilleurs étudiants nantais, parce que cette soirée, elle est faite pour vous, et personne d’autre. ???? Danse. Saute. Crie. Recommence. ???? ???? Ballons géants – Gonflables – Lights – Écran géant – CO? – Confettis… Bref, un festival en une nuit, une nuit gravée à vie. ?

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-campus-festival-vacances



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