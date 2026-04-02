Tonus Crazy Jungle – Multicampus, Warehouse, Nantes

Tonus Crazy Jungle – Multicampus 2 et 3 avril Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 5€ !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T23:30:00+02:00 – 2026-04-02T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-03T00:00:00+02:00 – 2026-04-03T06:00:00+02:00

PRÊT·E POUR L’AVENTURE ULTIME ? LA JUNGLE T’ATTEND !

Ton passeport pour la folie est validé ! ✨

Destination finale : LA JUNGLE ÉLECTRIQUE – un univers sauvage, lumineux et 100% déjanté !

Ici, chaque instant est une découverte :

Des décors à couper le souffle : lianes fluorescentes, plantes exotiques sous UV, et des créatures mystérieuses qui dansent avec toi…

Un dancefloor transformé en terrain d’exploration : lâche-toi, la jungle est à toi ami étudiant !

Aux platines : Yofunders & Lossia te guident à travers un voyage sonore explosif !

Rap enragé | Shatta qui déchire | Électro qui électrise | Latin House qui fait vibrer

Alors, aventurier·ère…Oses-tu plonger dans la folie de la jungle nantaise ?

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-crazy-jungle-multicampus-1 »}]

Jeudi 2 Avril Tonus Crazy Jungle I Viens kiffer au Campus du Warehouse, le meilleur pour les étudiants nantais ! tonus warehouse