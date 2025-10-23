Tonus Fuego’ween – Droit Warehouse Nantes

Tonus Fuego’ween – Droit Warehouse Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-23 23:30 – 23:59

Gratuit : non À partir de 5,99€ ! Prévente limitée disponible sur notre application et site internet Warehouse ! Etudiant

???? Le CAMPUS et JURISNANTES présentent : La FUEGO HALLOWEEN 2025 ! ???????? Les étudiants de Droit sortent du tombeau pour une nuit incandescente sur la piste de danse … ???? ? L’événement le plus attendu de l’automne est de retour ! ????? Juste avant tes vacances : Prépare-toi à vibrer sur les meilleurs sons : AFRO, SHATTA, RAP & RNB ???????? Ambiance explosive et caliente garantie, avec l’énergie des danseurs brésiliens pour enflammer la soirée ???? Au programme :????? Mise en scène spectaculaire / ????? Stand maquillage terrifiant / ????? Écrans géants & effets scéniques (CO2, confettis, lumières envoûtantes…)Et bien sûr… les platines seront ensorcelées par nos DJ résidentes : Müne & Wazy ????? ???? Une nuit magique, mystique et inoubliable t’attend au Warehouse…

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-fuego-ween-droit