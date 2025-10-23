Tonus Fuego’ween – Droit Warehouse Nantes

Tonus Fuego’ween – Droit Warehouse Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Tonus Fuego’ween – Droit 23 et 24 octobre Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 5,99€ !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-23T23:30:00 – 2025-10-23T23:59:00

Fin : 2025-10-24T03:00:00 – 2025-10-24T06:00:00

Le CAMPUS et JURISNANTES présentent : La FUEGO HALLOWEEN 2025 !

Les étudiants de Droit sortent du tombeau pour une nuit incandescente sur la piste de danse …

✨ L’événement le plus attendu de l’automne est de retour ! ✨

Juste avant tes vacances : Prépare-toi à vibrer sur les meilleurs sons : AFRO, SHATTA, RAP & RNB

Ambiance explosive et caliente garantie, avec l’énergie des danseurs brésiliens pour enflammer la soirée

Au programme :

️ Mise en scène spectaculaire / ️ Stand maquillage terrifiant / ️ Écrans géants & effets scéniques (CO2, confettis, lumières envoûtantes…)

Et bien sûr… les platines seront ensorcelées par nos DJ résidentes : Müne & Wazy ️

Une nuit magique, mystique et inoubliable t’attend au Warehouse…

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-fuego-ween-droit »}]

Le Tonus Droit prend possession du Warehouse le jeudi 23 octobre pour une nuit enflammée ! warehouse tonus