Tonus La Grande Dinguerie – DROIT Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 23:30 – 23:59

Gratuit : non À partir de 5€ ! Prévente limitée disponible sur l’application et site internet Warehouse Etudiant

??? LA GRANDE DINGUERIE – NEW CONCEPT w/ JURISNANTES ????? L’accusé ? Le temps lui-même. Le verdict ? Une nuit de chaos total au Warehouse ! ???? Le BDE Droit débarque et ils n’ont pas lu le règlement intérieur… ni aucun autre d’ailleurs !Place à une soirée où les époques comparaissent toutes en même temps devant le même dancefloor ????????? Imagine : Queen qui squeeze Aya Nakamura, Jul qui chante du Grease et Céline Dion qui feat. PNL — bienvenue dans la seule soirée où la musique fait la loi ! ???????? Ici, pas de préjugés, pas de hiérarchie des normes… juste des confettis, de la fumée et un canon CO2 qui envoie du lourd ????????Déguise-toi, perds la tête et laisse le chaos décider pour toi, parce que cette nuit, l’article 1er c’est : on s’en fout de tout ! ???????? Scénographie de ouf, déco XXL, show lumière et ambiance 100% hors-normes…

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-la-grande-dinguerie-droit



Afficher la carte du lieu Warehouse et trouvez le meilleur itinéraire

