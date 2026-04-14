Tonus La Grande Dinguerie – DROIT, Warehouse, Nantes

Tonus La Grande Dinguerie – DROIT 16 et 17 avril Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 5€ !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T23:30:00+02:00 – 2026-04-16T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-17T00:00:00+02:00 – 2026-04-17T06:00:00+02:00

✨⚖️ LA GRANDE DINGUERIE – NEW CONCEPT w/ JURISNANTES ✨

L’accusé ? Le temps lui-même. Le verdict ? Une nuit de chaos total au Warehouse !

Le BDE Droit débarque et ils n’ont pas lu le règlement intérieur… ni aucun autre d’ailleurs !

Place à une soirée où les époques comparaissent toutes en même temps devant le même dancefloor ️

Imagine : Queen qui squeeze Aya Nakamura, Jul qui chante du Grease et Céline Dion qui feat. PNL — bienvenue dans la seule soirée où la musique fait la loi !

Ici, pas de préjugés, pas de hiérarchie des normes… juste des confettis, de la fumée et un canon CO2 qui envoie du lourd

Déguise-toi, perds la tête et laisse le chaos décider pour toi, parce que cette nuit, l’article 1er c’est : on s’en fout de tout !

Scénographie de ouf, déco XXL, show lumière et ambiance 100% hors-normes…

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-la-grande-dinguerie-droit »}]

Jeudi 16 Avril c’est La Grande Dinguerie au Warehouse I Viens kiffer sur le nouveau concept avec le BDE JurisNantes et l’ensemble des étudiants nantais tonus warehouse