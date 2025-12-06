Tonus Never Expérience – Prépa & P1 Médecine Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-19 00:00 – 06:00

Gratuit : non À partir de 5,99€ Préventes limitée disponible sur l’application Warehouse ! Etudiant

????? Appel à tous les étudiants nantais ! ????? Le dernier vol du CAMPUS est prêt pour le décollage direction un Tonus GIGANTESQUE ! ????Une mission spéciale, menée par les Prépa & les P1 Médecine, pour faire vibrer la soirée dans tout Nantes ! ???? Le Tonus juste avant les vacances – dernier Tonus de 2025 – ???????????? Décollage immédiat vers une nuit XXL, l’année dernière c’était complet alors prends vite ta place !!!Déco XXL, co2, confettis, show lights et une ambiance à vitesse lumière ? Sinna & Jérémy Solis sont prêts à vous faire voyager à travers les meilleurs sons du moment ???? ???? Les étudiants n’attendent pas… Ce soir, c’est le Campus qui décolle ! ????????

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-never-experience-prepa-p1-medecine-1