TONUS TEENAGE DREAM : DJ ALGONE WAREHOUSE Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 23:58 – 23:59

Gratuit : oui à partir de 5€ Tout public

Une soirée de folie avec tous les sons de ton adolescence pour les meilleurs étudiants de Nantes ????.Aux platines @algone.music pour t’ambiancer et te faire chanter toute la nuitAlgone est un DJ basé à Nantes, profondément ancré dans l’univers de la musique. Il aime tout les styles, en passant de l’urbain à l’électronique, mais sa passion principale réside dans la house. Il est fasciné par les sonorités de ce genre aux multiples déclinaisons. Ce mélange harmonieux lui permet de proposer des sets à la fois entraînants et empreints d’émotion.Avec une approche simple mais efficace, Algone préfère laisser la musique parler. Ses sets sont un mélange de vibes chaleureuses et entraînantes, toujours conçus pour faire danser et rassembler les gens.Pour Algone, la musique électronique est une manière d’exprimer des émotions et de créer des connexions. Il puise son inspiration dans la richesse des mélodies et des harmonies, qu’il combine avec des rythmes groovy pour offrir une expérience musicale complète et mémorable. Son objectif est de faire ressentir à sol.InstaVidéo Infos pratiques_? Soirées et showcases (de 00h00 à 6h30)- Accès strictement interdit aux mineur·es, même accompagné·es d’un·e adulte.- Aucune exception n’est possible, quelle que soit la situation.

WAREHOUSE Nantes 44200