Tonus Teenage Dream – Multicampus Warehouse Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 23:30 – 23:59

Gratuit : non À partir de 5,99€ Prévente disponible sur l’application ou le site internet Warehouse ! Etudiant

???? TEENAGE DREAM : LE RETOUR XXL ???? La dernière édition affichait COMPLET ????… cette fois encore, tu n’as pas le droit de louper ça ! ???? Prépare-toi à revivre les sons cultes de ton adolescence pour une nuit qui va marquer ta mémoire ???????? Chanter, danser, hurler sur les tubes qui ont fait vibrer tes années lycée… c’est ça, l’esprit Teenage Dream ! ???? ???? Aucune excuse : le comeback de ta soirée préférée, c’est maintenant ! ???? ???? Aux platines : Algone, prêt à te faire danser jusqu’au petit matin (6h tapantes) ???? ???? Déco géante, show lumière, écran XXL, confettis à gogo et du son non-stop…

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-teenage-dream-multicampus-2