Tonus Teenage Dream – Multicampus Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-16 00:00 – 06:00

Gratuit : non À partir de 5€ ! Prévente limitée disponible sur l’application et le site internet Warehouse Etudiant

???? TEENAGE DREAM – 100% sons de ton adolescence ! ???? ???? Marre des exams ? STOP ????Ce jeudi, on lâche les fiches et on explose le Tonus au Campus du Warehouse ???? ???? La soirée nostalgie culte, refrains mythiques, vibes 2010–2020 à fond ?????? Les sons que tu connais PAR CŒUR, les refrains que tu hurles sans réfléchir ??Le temps d’une nuit, viens vivre une soirée mythique… ???? Chante. Danse. Crie. Transpire. Recommence. ???? Algone va t’ambiancer jusqu’à 6h, tu ne vas pas voir la nuit passer ???????? Déco XXL – Lights – Écran Géant – Confettis – CO? Bref… UNE SOIRÉE COMME TU LES AIMES ?

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-teenage-dream-multicampus-4



