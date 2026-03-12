Tonus Teenage Dream – Multicampus Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 00:00 – 06:00

Gratuit : non À partir de 5,99€ Prévente limitée disponible sur l’application et site internet Warehouse !

???? TD – LA SOIRÉE DES MEILLEURS DÉLIRES D’ADO ! ???? ???? T’es prêt·e à tout péter ? ????Ce jeudi, on oublie les révisions on lâche le stress et on explose le dancefloor au Campus du Warehouse ! ????????Au programme : LA playlist qui te replonge dans ton adolescence – ces tubes qui t’ont fait pleurer dans ton lit, ces refrains que tu hurlais en pyjama, et ces beats qui te donnaient envie de casser ta chambre (ou presque). 100% nostalgie, 0% remords. ???? Une nuit pour :Brailler tes chansons préférées (même celles que tu massacres).Dancer comme si t’avais zéro souci (spoiler : t’en as, mais ce soir, on s’en fout).Poster des stories qui vont faire rager tes potes (et tes ex, par la même occasion). ???? Algone aux platines jusqu’à l’aube : prépare-toi à perdre la notion du temps. ???? La soirée nostalgie ultime – des refrains cultes, des vibes 2010-2020 à fond les ballons ???????? Chante. Danse. Crie. Transpire. Recommence. ???????? Déco XXL – Lights – Écran géant – Confettis – CO?… Bref, une soirée comme tu les kiffes ?-Partenariat avec NRJ

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-teenage-dream-multicampus-6



Afficher la carte du lieu Warehouse et trouvez le meilleur itinéraire

