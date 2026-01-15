Tony Paeleman ‘Wise Animals’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

C’est à travers un prisme tout fait personnel que Tony Paeleman aborde ce nouvel opus « Wise Animals ». S’il convoque le trio dont l’acte de naissance fut vivement salué à la publication de « The Fuse » en 2021, voici cette fois un geste artistique dont la portée résonne bien au-delà de la seule musique.

Ce nouvel album exprime des sentiments contrastés et parfois antagonistes, il chante la beauté de la nature et du monde animal qui touchent au cœur et émeuvent au plus profond. Il exprime également la crainte de l’anéantissement de cette beauté, de la disparition de ces espèces, comme la nostalgie anticipée d’un monde qui s’effondre, étouffé par une hyperactivité humaine dépourvue de conscience.

Tony Paeleman : piano, clavier

Jérôme Arrighi : basse

Stéphane Huchard : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, groove — Nominé aux Victoires du Jazz catégorie Révélation en 2021, Tony Paeleman est un musicien singulier, qui mène de front avec une exceptionnelle sagacité, les activités de producteur et ingénieur du son, d’accompagnateur et de leader. Il a ainsi croisé les routes de Vincent Peirani, Anne Paceo, Youn Sun Nah, Émile Parisien, Marion Rampal…

Le lundi 09 mars 2026

de 21h30 à 22h30

Le lundi 09 mars 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

