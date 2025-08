Tony2Soirée Dj set [Festival Ice] Bar du Sew Morlaix Morlaix

Bar du Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-09-12 22:00:00

fin : 2025-09-13 01:30:00

2025-09-12

Avec Tony2Soirée (aka Tony Regazzoni)

Tony2Soirée aka Tony Regazzoni est artiste plasticien, dj et co-fondateur, avec Lucie Baumann, du Café Marylène à Plougasnou, lieu complice du ICE Festival.

Biberonné dès l’enfance à l’italo-disco et la Hi-NRG, Tony2Soirée puise dans ces nappes synthétiques à la fois joyeuses et mélancoliques pour nous faire traverser des décennies de dancefloor. Ses sets, toujours très énergiques, allient euro et indie dance, house, techno et trance vintage et d’aujourd’hui. .

Bar du Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

