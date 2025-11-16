TOO MANY ZOOZ 1ERE PARTIE – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

TOO MANY ZOOZ 1ERE PARTIE – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle dimanche 16 novembre 2025.

TOO MANY ZOOZ 1ERE PARTIE Début : 2025-11-16 à 18:00. Tarif : – euros.

Too Many Zooz, trio new-yorkais phare du mouvement Brass House , s’impose avec une musique instrumentale électrisante, fusionnant jazz avant-gardiste, EDM, punk rock et diverses influences pour créer un style unique et survolté. Révélés en 2013 dans le métro de New York, ces musiciens de rue sont rapidement devenus une sensation virale. Aujourd’hui, Too Many Zooz est un phénomène international, enchaînant les tournées et accumulant des millions de vues sur YouTube et les réseaux sociaux.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17