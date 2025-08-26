Top à la vachette, le spectacle 100% sud-ouest Route du Parterre Biscarrosse

Top à la vachette, le spectacle 100% sud-ouest

Route du Parterre Biscarrosse mardi 26 août 2025.

Route du Parterre Derrière le Brico Leclerc Biscarrosse Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-08-26

fin : 2025-08-29

2025-08-26 2025-08-29

Top à la vachette , le meilleur des spectacles ludiques en arène.

Une arène en folie avec des spectateurs invités à défier les vachettes, voilà ce qui vous attend à Biscarrosse ville chaque mardi et vendredi en juillet et août dès 21h30.

Musique et ambiance de fête c’est 1h30 de fou rire avec les meilleurs jeux d’Intervilles autour d’une piscine géante. Tout le monde peut participer, mais attention certaines vachettes aiment aussi se baigner. Également une animation réservée aux enfants et un jeu uniquement réservé aux dames.

Billetterie et inscriptions aux jeux sur place uniquement.

Pas d’inquiétude ! Il y aura de la place pour tout le monde au sein de nos tribunes.

Ouverture des portes à 20h15 et début du spectacle à 21h30

En cas de mauvais temps, la décision du maintien ou de l’annulation du spectacle sera prise à 20h30. .

Route du Parterre Derrière le Brico Leclerc Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 05 00 00

