Landes

Top à la Vachette Route Plage Sud Arènes du Camping Le Vieux-Port Messanges Landes

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-07-07 21:30:00

fin : 2025-07-07 23:00:00

2025-07-07

Spectacle Comico-taurin tous les lundis et vendredis des mois de Juillet et Août à 21h30 aux arènes. Billetterie sur place à partir de 20h15. En cas de pluie ou de mauvais temps, la décision du maintien ou l’annulation du spectacle sera prise à 20h15. .

Route Plage Sud Arènes du Camping Le Vieux-Port

Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 05 00 00

English : Top à la Vachette

Comico-taurine show every Monday and Friday in July and August at 9:30 pm in the bullring. Ticketing on the spot from 20:15.

German : Top à la Vachette

Comic-Stierkampf-Show jeden Montag und Freitag im Juli und August um 21:30 Uhr in der Arena. Kartenverkauf vor Ort ab 20.15 Uhr.

Italiano :

Spettacolo comico-taurino ogni lunedì e venerdì di luglio e agosto alle 21.30 nell’arena. Biglietti in vendita dalle 20.15.

Espanol : Top à la Vachette

Espectáculo cómico-taurino todos los lunes y viernes de julio y agosto a las 21.30 h en la arena. Venta de entradas a partir de las 20.15 h.

L’événement Top à la Vachette Messanges a été mis à jour le 2025-06-24 par OTI LAS