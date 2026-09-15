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AGENDA · Saint-Maixent-l'École

Top chef rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École

mercredi 23 septembre 2026 · rue de l'Abbaye · Saint-Maixent-l'École

Top chef rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
rue de l'Abbaye
Adresse
Salle d'activité de l'EVS
Ville
79400 Saint-Maixent-l'École
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Maixent-l’École

Top chef

rue de l’Abbaye Salle d’activité de l’EVS Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 17:30:00

Date(s) :
2026-09-23

Un après-midi convivial aux fourneaux sur le thème des muffins, suivi d’une dégustation à l’aveugle.
En partenariat avec l’épicerie du Val.   .

rue de l’Abbaye Salle d’activité de l’EVS Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42  famille@lacroiseedesvillages79.com

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English : Top chef

L’événement Top chef Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Haut Val De Sèvre

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