Top chef rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Top chef

rue de l’Abbaye Salle d’activité de l’EVS Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-09-23 17:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Un après-midi convivial aux fourneaux sur le thème des muffins, suivi d’une dégustation à l’aveugle.

En partenariat avec l’épicerie du Val. .

rue de l’Abbaye Salle d’activité de l’EVS Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42 famille@lacroiseedesvillages79.com

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English : Top chef

L’événement Top chef Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Haut Val De Sèvre