Top Chrono MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine samedi 7 février 2026.
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d'Or
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-22
2026-02-07
Suivez un médiateur culturel qui, en 15 min, vous raconte le siège d'Alésia et la vie hors du commun de Jules César.
Durée 15 min inclus dans le billet d'entrée.
Tous les jours à 11 h et 12 h (sauf le mercredi), 14 h, 15 h et 16 h.
+33 3 80 96 96 23
