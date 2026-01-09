Top Chrono Alise-Sainte-Reine

Top Chrono

Suivez un médiateur culturel qui, en 15 min, vous raconte le siège d’Alésia et la vie hors du commun de Jules César.

Durée 15 min Inclus dans le billet d’entrée.

À 11 h Les Mandubiens, habitants d’Alésia

A 12 h Exposition César, Tous les chemins mènent à Rome

À 14 h Le siège d’Alésia

À 15 h Exposition César, Tous les chemins mènent à Rome

À 16 h La ville gallo-romaine .

1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23

