Top chrono MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Top chrono Musée

Suivez un médiateur culturel qui, en 15 min, vous révèle les grandes dates de l’histoire d’Alésia et la vie hors du commun de Jules César.

Durée 15 min Inclus dans le billet d’entrée.

Tous les jours à 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30. Top chrono supplémentaire à 17 h 30 samedi 23 et dimanche 24 mai.

À 10 h 30 Les Mandubiens, habitants d’Alésia

À 11 h 30 Exposition César, Tous les chemins mènent à Rome

À 12 h 30 Le siège d’Alésia

À 14 h 30 Exposition César, Tous les chemins mènent à Rome

À 15 h 30 Les armées gauloises et romaines

À 16 h 30 Exposition César, Tous les chemins mènent à Rome

À 17 h 30 La ville gallo-romaine .

English : Top chrono

