Top chrono Vestiges Vestiges de la ville gallo-romaine Alise-Sainte-Reine
Top chrono Vestiges Vestiges de la ville gallo-romaine Alise-Sainte-Reine samedi 23 mai 2026.
Top chrono Vestiges
Vestiges de la ville gallo-romaine Chemin des Fouilles Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Top chrono Vestiges
Qu’est devenue Alésia après la victoire de César ? En suivant les pas d’un médiateur culturel découvrez la ville galloromaine et la vie quotidienne de ses habitants.
Durée 15 min Inclus dans le billet d’entrée Les Top chrono sont annulés en cas d’intempéries ou de fortes chaleurs. Tous les jours à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
À 11 h De l’oppidum à la ville romaine
À 12 h Habitations et artisanat à Alésia
À 14 h De l’oppidum à la ville romaine
À 15 h Le théâtre dans la ville
À 16 h Basilique et place publique, lieux de la vie civique
À 17 h Temples, dieux et offrandes .
Vestiges de la ville gallo-romaine Chemin des Fouilles Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Top chrono Vestiges
L’événement Top chrono Vestiges Alise-Sainte-Reine a été mis à jour le 2026-01-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)