Top chrono Vestiges Vestiges de la ville gallo-romaine Alise-Sainte-Reine

Vestiges de la ville gallo-romaine Chemin des Fouilles Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Qu’est devenue Alésia après la victoire de César ? En suivant les pas d’un médiateur culturel découvrez la ville galloromaine et la vie quotidienne de ses habitants.

Durée 15 min Inclus dans le billet d’entrée Les Top chrono sont annulés en cas d’intempéries ou de fortes chaleurs. Tous les jours à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

À 11 h De l’oppidum à la ville romaine

À 12 h Habitations et artisanat à Alésia

À 14 h De l’oppidum à la ville romaine

À 15 h Le théâtre dans la ville

À 16 h Basilique et place publique, lieux de la vie civique

À 17 h Temples, dieux et offrandes .

Vestiges de la ville gallo-romaine Chemin des Fouilles Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23

