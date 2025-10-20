Top de Colmar Colmar

Top de Colmar Colmar samedi 28 mars 2026.

Top de Colmar

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-03-28 16:00:00

2026-03-28

Spectacle de beauté plastique.

Le concours Bodybuilding Top de Colmar se déroule chaque année, sous l’œil d’un public de passionnés de culture du corps et de musculation. De nombreuses catégories montent sur scène tout au long de la journée pour présenter leurs corps au jury et au public.

Préjugement à 11h Show final à 16h .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 88 82 07 80 topdecolmar68@gmail.com

English :

A show of plastic beauty.

German :

Spektakel der plastischen Schönheit.

Italiano :

Uno spettacolo di bellezza plastica.

Espanol :

Un espectáculo de belleza plástica.

L’événement Top de Colmar Colmar a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme de Colmar