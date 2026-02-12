Top-départ au jardin ! Vieille-Église
vendredi 27 mars 2026.
Top-départ au jardin !
800 route du Pont d'Oye Vieille-Église Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Des ateliers sur les semis et les boutures, sur le compostage, un troc au plantes…Les Anges Gardin et la CCRA vous proposent une journée consacrée au jardin.
Troc aux plantes
Animé par les Anges Gardins
DE 10H30 À 12H Échanges d’arbustes, boutures, semis, graines … Stand pour apprendre à bouturer
DE 11H15 À 11H45 Visite de la serre à plants
Inscription: 06.34.66.09.05./adubois@angesgardins.fr
Semer et bouturer
Plusieurs méthode et techniques de semis et de bouturage présentées par l’association la Java verte.
DE 9H À 11H
Sensibilisation au compostage
Découvrir l’intérêt du compost, les méthodes simples pour le réussir et les façons de réutiliser les déchets verts au jardin. Prévoyez des chaussures adaptées au terrain. Atelier animé par le CPIE Flandre Maritime et la CCRA.
Possibilité de manger sur place (pique-nique tiré du sac ! ) pour les personnes présentes toute la journée.
DE 14H À 16H30 .
800 route du Pont d’Oye Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 l.marichez@ccra.fr
