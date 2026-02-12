Top-départ au jardin ! Vieille-Église

Top-départ au jardin !

Des ateliers sur les semis et les boutures, sur le compostage, un troc au plantes…Les Anges Gardin et la CCRA vous proposent une journée consacrée au jardin.

Troc aux plantes

Animé par les Anges Gardins

DE 10H30 À 12H Échanges d’arbustes, boutures, semis, graines … Stand pour apprendre à bouturer

DE 11H15 À 11H45 Visite de la serre à plants

Inscription: 06.34.66.09.05./adubois@angesgardins.fr

Semer et bouturer

Plusieurs méthode et techniques de semis et de bouturage présentées par l’association la Java verte.

DE 9H À 11H

Sensibilisation au compostage

Découvrir l’intérêt du compost, les méthodes simples pour le réussir et les façons de réutiliser les déchets verts au jardin. Prévoyez des chaussures adaptées au terrain. Atelier animé par le CPIE Flandre Maritime et la CCRA.

Possibilité de manger sur place (pique-nique tiré du sac ! ) pour les personnes présentes toute la journée.

DE 14H À 16H30 .

