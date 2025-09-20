Top départ des 150 ans du Muséum Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Top départ des 150 ans du Muséum Samedi 20 septembre, 14h30 Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Coup d’envoi des 150 ans du Muséum et remise de la médaille de la Ville à Jacqueline Baudouin, centenaire et première femme en France à diriger le Muséum de 1954 à 1989.

En présence de Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole.

Les 150 ans du Muséum se déroulent le samedi 20 septembre de 10h à 22 et le dimanche 21 septembre de 10h à 18h. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

