Top Hat Théâtre du Châtelet Paris
Top Hat Théâtre du Châtelet Paris mercredi 15 avril 2026.
Top Hat
Théâtre du Châtelet 1, Place du Châtelet Paris Paris
Tarif : 12 – 12 – 119 EUR
Début : Lundi 2026-04-15
fin : 2026-05-03
2026-04-15
Revivez l’âge d’or de Broadway avec Top Hat, la comédie musicale d’Irving Berlin au Théâtre du Châtelet du 15 avril au 3 mai 2026 claquettes, glamour hollywoodien, romance à Venise et décors somptueux au cœur de Paris.
Théâtre du Châtelet 1, Place du Châtelet Paris 75001 Paris Île-de-France +33 1 40 28 28 40
Relive the golden age of Broadway with Top Hat, Irving Berlin?s musical at the Théâtre du Châtelet from April 15 to May 3, 2026: tap dancing, Hollywood glamour, romance in Venice and sumptuous sets in the heart of Paris.
L’événement Top Hat Paris a été mis à jour le 2026-03-23 par Choose Paris Region