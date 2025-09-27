TOPADA Fabrika Journée des arts de rues Saint-Martin-d’Arrossa

TOPADA Fabrika Journée des arts de rues Saint-Martin-d’Arrossa samedi 27 septembre 2025.

TOPADA Fabrika Journée des arts de rues

Saint-Martin-d’Arrossa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Cette journée festive marque le démarrage du projet TOPADA Fabrika, avec l’accueil de trois compagnies en résidence, et la présentation publique de leurs spectacles, ce que nous appelons des « sorties de résidences ».

Ce type de rendez-vous sera régulier dans l’année au sein de TOPADA Fabrika. C’est la raison pour laquelle nous choisissons de vous immerger dans ces processus artistiques et de partager la rencontre de ces compagnies, qui ont besoin de vos retours pour poursuivre leurs projets.

Nous souhaitons également donner à voir des spectacles achevés qui jouent en espace public sous différentes formes, pour un panorama représentation des arts de la rue.

Enfin, autour d’un temps musical, nous profiterons de cette journée pour vous présenter TOPADA Fabrika, avec la complicité du Petit Théâtre de Pain, compagnie associée au projet.

Les animations seront autour du fronton et du village. .

Saint-Martin-d’Arrossa 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 82 23 92 info@topada.eus

