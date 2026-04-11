Hasparren

Topaketak rencontre

Café Et’Abar Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Tyam, une odyssée syrienne.

Exil de la Syrie à la France. .

Café Et’Abar Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 92 92 75

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English : Topaketak rencontre

L’événement Topaketak rencontre Hasparren a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque