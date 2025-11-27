TOPICK – TOPICK – L EXCELLENCE ORDINAIRE – THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu

TOPICK – TOPICK – L EXCELLENCE ORDINAIRE Début : 2026-05-22 à 20:30. Tarif : – euros.

Sans argent, sans culture, doté d’un physique de haricot… c’est mal embarqué pour Topick. Gags, franc parler et franche rigolade font exploser normes et conventions, et propulsent l’artiste en haut de l’échelle. Topick fait de l’Excellence son Ordinaire. Héritier direct de Gaston Lagaffe, Topick transforme les situations les plus banales en aventures loufoques totalement bordéliques… Tout un art ! Bordel organisé est au programme de ce troisième opus qui a pour but de mettre encore une fois le monde social cul par-dessus tête en renversant convenances et conventions.Les billets Carré Or sont en vente uniquement sur notre site : https://theatrealouest.com/lyon/spectacle/reserver-places/topick-l-excellence-ordinaire

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69