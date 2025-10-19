Topin de Lenga Barthe Delpeyrat Salle de la mude Salies-de-Béarn

Topin de Lenga Barthe Delpeyrat Salle de la mude Salies-de-Béarn dimanche 19 octobre 2025.

Salle de la mude 14 Rue des Puits Salants Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Présentée jusqu’au 31 octobre à la salle de la Mude, à côté du musée du sel, l’exposition Barthe Delpeyrat Salies en cartes postales regards croisés met en valeur d’anciennes cartes postales de la cité de Salies au travers de quelques images de deux de ses photographes Albert Delpeyrat et son prédécesseur Léo Barthe.

Pour une découverte plus en profondeur de l’exposition, Joan Francés Tisnèr nous proposera de regarder une vidéo consacrée à Léo Barthe, de tester l’effet 3D des plaques de verre stéréoscopiques, et en deuxième partie de matinée de faire le tour de quelques endroits présentés dans l’exposition, à la recherche de la carte perdue !

Le Topin, c’est une journée pour baigner dans la langue occitane qui s’adresse aussi bien aux

apprenants qu’aux locuteurs confirmés ou à ceux qui ont tout simplement envie de découvrir le gascon. .

Salle de la mude 14 Rue des Puits Salants Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lo.topin.de.lenga@gmail.com

