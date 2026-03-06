Topin de Lenga Navarrenx

Topin de Lenga

A côté du rond-point qui mène à Mourenx. Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Et ce dimanche, ce sera une bergère, Virginie Cosnay qui nous accueillera chez elle. Elle nous montrera le travail du chien de berger et le fonctionnement du couple berger-chien. Nous aurons une démonstration de la menée d’un troupeau de brebis ou d’oies par le chien de berger…

Comme d’habitude, le Topin se poursuivra par un repas partagé, moment convivial pour parler, écouter, échanger, chanter…

Le Topin de lenga est une journée en gascon qui s’adresse aussi bien aux apprenants qu’aux locuteurs confirmés ou à ceux qui ont tout simplement envie de découvrir la langue. .

A côté du rond-point qui mène à Mourenx. Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lo.topin.de.lenga@gmail.com

