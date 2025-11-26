Topin des contes de Noël Rue de l’Eglise Salies-de-Béarn

Topin des contes de Noël

Rue de l’Eglise Oustau Dou Saleys Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Venez écouter contes (Las bèstias qui parlan, Blader, Al Cartero …) et proverbes et découvrir des traditions de Noël (la Halha, lo Picahòu…) dans le cadre enchanteur de la maison de Noël. Ce Topin se poursuivra par un repas partagé, moment convivial et privilégié pour parler, écouter, échanger, chanter…

Qu’on se le dise le Topin de Lenga est une journée en occitan qui s’adresse aussi bien aux apprenants qu’aux locuteurs confirmés ou à ceux qui ont tout simplement envie de découvrir la langue ! A noter dans vos agendas ! .

Rue de l’Eglise Oustau Dou Saleys Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lo.topin.de.lenga@gmail.com

