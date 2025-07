« Topographies sonores », concert de TransJura trio à Malans Ancienne école de Malans Malans

« Topographies sonores », concert de TransJura trio à Malans Ancienne école de Malans Malans lundi 14 juillet 2025.

« Topographies sonores », concert de TransJura trio à Malans Lundi 14 juillet, 17h30 Ancienne école de Malans Haute-Saône

Participation libre (au chapeau).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-14T17:30:00 – 2025-07-14T18:30:00

Fin : 2025-07-14T17:30:00 – 2025-07-14T18:30:00

Les musiciens randonneurs ont escaladé le Jura pour se retrouver en musique. Yves et Sylvain depuis la Suisse, Jérôme depuis la France.

En cheminant, ils se sont imprégnés des éléments constitutifs du massif : géologie, flore, faune, climat. Ils ont rencontré et enregistré les habitants, leurs activités, leur patrimoine.

En concert, ils assemblent les sons collectés et compositions musicales pour nous faire voyager dans ces paysages si particuliers du Haut Jura.

Plus d’infos : https://www.lesensibledutemps.com/transjura-quartet

Ancienne école de Malans 70140 Malans Malans 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://www.lesensibledutemps.com/transjura-quartet »}]

Les musiciens randonneurs ont escaladé le Jura pour se retrouver en musique. Yves et Sylvain depuis la Suisse, Jérôme depuis la France.

Libre de droits