Toqué avant d’entrer Marnay

2 Rue du Collège Marnay Haute-Saône
La troupe Les Planches Comté présentent un spectacle d’humour avec Toqué avant d’entrer !
Samedi 07 mars à 20h30 à la Salle Anne Frank à Marnay .
2 Rue du Collège Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 33 28 75
