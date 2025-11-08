Toqué avant d’entrer Place du Foirail Montfort-en-Chalosse

Toqué avant d’entrer

Place du Foirail Maison Arts et Loisirs Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

2025-11-08

2025-11-08

2025-11-08

Pièce de Théâtre par la compagnie La Nacelle de Herm (40)

Humour…décalage…une pièce au rythme endiablé .

Place du Foirail Maison Arts et Loisirs Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 60 12 mairie@montfort-en-chalosse.fr

