Toqué avant d’entrer Place du Foirail Montfort-en-Chalosse
Toqué avant d’entrer Place du Foirail Montfort-en-Chalosse samedi 8 novembre 2025.
Toqué avant d’entrer
Place du Foirail Maison Arts et Loisirs Montfort-en-Chalosse Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Pièce de Théâtre par la compagnie La Nacelle de Herm (40)
Humour…décalage…une pièce au rythme endiablé .
Place du Foirail Maison Arts et Loisirs Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 60 12 mairie@montfort-en-chalosse.fr
English : Toqué avant d’entrer
German : Toqué avant d’entrer
Italiano :
Espanol : Toqué avant d’entrer
L’événement Toqué avant d’entrer Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Terres de Chalosse