Toqué avant d’entrer Montfort-sur-Meu

2 Boulevard Villebois Mareuil Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Les troupes de théâtre Les Baladins du Papegault et Entre cour et jardin vous présentent leur nouvelle pièce de théâtre Toqué avant d’entrer de François Scharre.
En représentation à L’Avant-Scène les
– Samedi 17 janvier à 20h30
– Dimanche 18 janvier à 15h
– Vendredi 23 janvier à 20h30
– Samedi 24 janvier à 20h30
– Dimanche 25 janvier à 15h
Réservation au 02 99 09 09 88 .
2 Boulevard Villebois Mareuil Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 09 88
