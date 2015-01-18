Toqué avant d’entrer Montfort-sur-Meu

Toqué avant d’entrer

2 Boulevard Villebois Mareuil Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Les troupes de théâtre Les Baladins du Papegault et Entre cour et jardin vous présentent leur nouvelle pièce de théâtre Toqué avant d’entrer de François Scharre.

En représentation à L’Avant-Scène les

– Samedi 17 janvier à 20h30

– Dimanche 18 janvier à 15h

– Vendredi 23 janvier à 20h30

– Samedi 24 janvier à 20h30

– Dimanche 25 janvier à 15h

Réservation au 02 99 09 09 88 .

2 Boulevard Villebois Mareuil Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 09 88

