Toque chef Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Toque chef Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 5 décembre 2026.
Bayonne
Toque chef
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 11 – 11 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 15:00:00
fin : 2026-12-05 15:45:00
Date(s) :
2026-12-05
Jeune Public réservé aux plus de 4 ans Un spectacle interactif, ludique, instructif mais surtout comique qui donne l’eau à la bouche et le sourire aux lèvres !
Bienvenue dans le grand concours Toque Chef qui récompense le meilleur pâtissier ! Entre coups de fouet et crème fouettée tous les Trafalgars sont bons pour nos 2 concurrents qui se disputent la victoire ! Heureusement que notre jury d’enfant va les remettre sur le droit chemin et les aider à trouver l’ingrédient secret qui leur permettra de remporter le fameux concours… Mais ces deux grands toqués de recettes vont peut-être découvrir sur le chemin de la victoire la plus belle des recettes celle du bonheur ! Le Dauphiné Enfin un spectacle pour enfant qui fait rire les parents ! .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Toque chef
L’événement Toque chef Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne
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