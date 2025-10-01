Toque Chef Le Bacchus Rennes 25 – 28 février 2026 Tarifs : 12€ et 8€

Bienvenue dans le grand concours : Toque Chef qui récompense le meilleur pâtissier !

Entre coups de fouet et crème fouettée tous les trafalgars sont bons pour nos 2 concurrents qui se disputent la victoire !

Heureusement que notre jury d’enfant va les remettre sur le droit chemin et les aider à trouver l’ingrédient secret qui leur permettra de remporter le fameux concours… Mais ces deux grands toqués de recettes vont peut-être découvrir sur le chemin de la victoire la plus belle des recettes : celle du bonheur !

Un spectacle interactif, ludique, instructif mais surtout comique qui donne l’eau à la bouche et le sourire aux lèvres !

Enfin un spectacle enfant qui fait rire les parents !

Comédiens: Thierry Marquet, Noémie Bousquainaud

Durée: 45 min

Début : 2026-02-25T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-28T15:45:00.000+01:00

1

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8137-toque-chef-fevrier-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine